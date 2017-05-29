В одном из баров Одессы зарезали посетителя 28 05 2017

- 29.05.2017 16:09
В одном из баров Одессы зарезали посетителя 28 05 2017

На прошлых выходных в одном из баров Одессы, который находится на проспекте Добровольского, произошла драка. Четверо мужчин получили ранения, еще один мужчина скончался на месте от ножевых ранений.

О происшествии, которое случилось вечером 28 мая, сообщают сотрудники одесской полиции. Как стало известно, на месте был задержан подозреваемый - 23-летний парень.

В баре между группой мужчин и подозреваемым завязался конфликт. Несколько человек вступили в драку, в ходе которой подозреваемый начал наносить удары остальным с помощью ножа. Отмечается, что пятеро отдыхающих получили ножевые ранения, один из них - 53-летний мужчина, получил ранения в область лица и шеи, в результате которых скончался. Остальным четверым пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Полицейские прибыли на место происшествия, осуществили осмотр и изъяли нож со следами крови в качестве предполагаемого орудия преступления. Также был задержан подозреваемый, в отношении которого было инициировано уголовное производство по факту умышленного убийства, в соответствии с частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Нападавшему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

На настоящий момент продолжается следствие по данному происшествию. Нападавшему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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