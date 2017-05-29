



Безвизовые поездки в ЕС для украинцев с детьми - 29.05.2017 15:44

Биометрический паспорт для поездок за границу необходим как взрослым, так и детям, чтобы совершать путешествия в рамках безвизового режима со странами ЕС. В Государственной пограничной службе Украины разъяснили особенности безвиза для украинцев с детьми.

Загранпаспорт может быть выдан буквально со дня рождения ребенка до 16 лет. При этом, срок действия документа составляет 4 года. По достижению 16-летнего возраста граждане Украины получают загранпаспорта, которые действуют 10 лет.

До 12 лет дети могут не сдавать отпечатки пальцев, но паспорт со встроенным чипом все же считается биометрическим, благодаря чему дает возможноси посещать страны ЕС без дополнительного оформления виз. По достижении 12 лет ребенку уже требуется сдавать для оформления паспорта отмечатки пальцев. Уже с 14 лет данные о ребенке дополняются его подписью, которая указывается при оформлении документа.

От 16 лет и старше дети могут самостоятельно путешествовать в страны ЕС. До этого возраста выезд за границу возможен либо в сопровождении обоих родителей, либо с одним из них либо доверенным лицом, при наличии заверенного у нотариуса разрешения от родителей на выезд за границу. Иногда возможен такой вариант, что ребенок выезжает за рубеж с одним из родителей, в то время как другой живет за границей. Разрешение на выезд в данном случае должно быть засвидетельствовано в одном из консульских учреждений Министерства иностранных дел Украины.

Иногда бывает так, что один из родителей может отказаться подписывать соглашение о выезде ребенка. Тогда данный вопрос решается в суде.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом заработает в полной мере с 11 июня.

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