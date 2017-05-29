



ЕС продлили санкции против Сирии - 29.05.2017 14:22

Совет Евросоюза решил на 1 год продлить санкции против Сирии. Ограничительные меры будут действовать до 1 июня 2018 года.

В официальном сообщении отмечено, что продление санкций входит в общую стратегию Евросоюза в отношении Сирии. Санкции будут сохраняться до тех пор, пока в стране не будут прекращены репрессии против мирного населения.

Санкционный список ЕС против Сирии пополнился новыми именами. В частности, под санкции попали еще трое сирийских министров. На настоящий момент санкционный список составляют 240 физлиц и 67 юрлиц. Их банковские активы заморожены, и им тажк запрещены поездки. Перечень санкций против Сирии также включает в себя ограничения на инвестиции, эмбарго на поставки нефти, ограничения на поставки технологий и оборудования, которое может использовано для репрессий мирного населения внутри страны. В рамках санкций также в ЕС заморожены активы центробанка Сирии.

Примечательно, что США также расширили санкционный список против Сирии. В список попали родственники президента Башара Асада, а также пять юридических и пять физических лиц.

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