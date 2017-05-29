ЕС продлили санкции против Сирии

- 29.05.2017 14:22
ЕС продлили санкции против Сирии

Совет Евросоюза решил на 1 год продлить санкции против Сирии. Ограничительные меры будут действовать до 1 июня 2018 года.

В официальном сообщении отмечено, что продление санкций входит в общую стратегию Евросоюза в отношении Сирии. Санкции будут сохраняться до тех пор, пока в стране не будут прекращены репрессии против мирного населения.

Санкционный список ЕС против Сирии пополнился новыми именами. В частности, под санкции попали еще трое сирийских министров. На настоящий момент санкционный список составляют 240 физлиц и 67 юрлиц. Их банковские активы заморожены, и им тажк запрещены поездки. Перечень санкций против Сирии также включает в себя ограничения на инвестиции, эмбарго на поставки нефти, ограничения на поставки технологий и оборудования, которое может использовано для репрессий мирного населения внутри страны. В рамках санкций также в ЕС заморожены активы центробанка Сирии.

Примечательно, что США также расширили санкционный список против Сирии. В список попали родственники президента Башара Асада, а также пять юридических и пять физических лиц.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: сирийские санкции, санкции против Сирии, санкции ЕС

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Почему для некоторых время течет медленнее Восприятие времени для человека иногда меняется. Как утверждают ученые, чем старше человек, тем для него время течет быстрее.
- 30.05.2017 12:44
В Кембридже появится первый в мире профессор игры Первым в мире профессором игры стал Пол Рамчандани, который будет преподавать новый предмет в Кембридже
- 30.05.2017 12:12
Причины для отказа в безвизе После введения безвизового режима гражданам Украины могут отказать во въезде в страны Европейского Союза. Представители Департамента консульсклой службы Министерства иностранных
- 30.05.2017 11:11
В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017 Недалеко от станции метро "Позняки" в Дарницком районе Киева произошла тсрельба. Неизвестные расстреляли мужчину. Это случилось во вторник, 30 мая.
- 30.05.2017 10:59
Буковинцы активно идут служить по контракту в ВСУ Жителей Черновицкой области приглашают поступить на краткосрочную контрактную службу в Вооруженные силы Украины.
- 30.05.2017 10:05
Ответы на ЗНО 2017 по английскому языку В понедельник, 29 мая, украинские абитуриенты сдавали тестирование по английскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2017. Так, уже
- 30.05.2017 09:53
Ураган в Москве 29 05 2017 - погибло 11 человек В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого пострадало много человек. В больницах на настоящий момент остается 108 человек,
- 30.05.2017 09:35
В Чили построят самый большой в мире телескоп Стартовали работы по созданию супертелескопа, который будет работать в оптическом и инфракрасном диапазоне. Отмечается, что для будущего комплекса
- 29.05.2017 16:58
В одном из баров Одессы зарезали посетителя 28 05 2017 На прошлых выходных в одном из баров Одессы, который находится на проспекте Добровольского, произошла драка. Четверо мужчин получили ранения
- 29.05.2017 16:09
Безвизовые поездки в ЕС для украинцев с детьми Биометрический паспорт для поездок за границу необходим как взрослым, так и детям, чтобы совершать путешествия в рамках безвизового режима
- 29.05.2017 15:44

Всі новини