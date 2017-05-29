Торжественное открытие авиарейсов в Турцию 31 05 2017

- 29.05.2017 14:08
Торжественное открытие авиарейсов в Турцию 31 05 2017

Международный аэропорт Черновцы уже на нынешней неделе получит новый рейс, с помощью которого черновчане получат возможность добираться до популярных турецких курортов.

По случаю запуска нового международного авиарейса в зале вылета терминала аэропорта "Черновцы" 31 мая в 8:00 состоится торжественное мероприятие по поводу открытия летней программы. Отмечается, что рейсы будут выполняться по заказу туристического оператора Travel Professional Group. Чартерные рейсы будут выполняться перевозчиком Bravo Airways.

В авиакомпании отмечают, что жители Черновцов и Буковины смогут максимально комфортно путешествовать из Черновцов на популярные курорты Турции. Летом этот вопрос особенно актуален, так как спрос на морские курорты возрастает, и на желаемые даты не всегда бывает возножность приобрести билеты. С новым рейсом возможности комфортно путешествовать и отдыхать возрастают.

В официальном открытии новой программы полетов из аэропорта Черновцы примет участие коммерческий директор авиакомпании Bravo Airways Логвиненко И.В., а также представители Travel Professional Group - сооснователь Бойко О.В. и директора департамента авиа-продаж Щанкин Е.В.

Платиновая Буковина

Ключові слова: авиасообщение Черновцы с Турцией, авиарейсы в Турцию из Черновцов лето 2017аеро

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Почему для некоторых время течет медленнее Восприятие времени для человека иногда меняется. Как утверждают ученые, чем старше человек, тем для него время течет быстрее.
- 30.05.2017 12:44
В Кембридже появится первый в мире профессор игры Первым в мире профессором игры стал Пол Рамчандани, который будет преподавать новый предмет в Кембридже
- 30.05.2017 12:12
Причины для отказа в безвизе После введения безвизового режима гражданам Украины могут отказать во въезде в страны Европейского Союза. Представители Департамента консульсклой службы Министерства иностранных
- 30.05.2017 11:11
В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017 Недалеко от станции метро "Позняки" в Дарницком районе Киева произошла тсрельба. Неизвестные расстреляли мужчину. Это случилось во вторник, 30 мая.
- 30.05.2017 10:59
Буковинцы активно идут служить по контракту в ВСУ Жителей Черновицкой области приглашают поступить на краткосрочную контрактную службу в Вооруженные силы Украины.
- 30.05.2017 10:05
Ответы на ЗНО 2017 по английскому языку В понедельник, 29 мая, украинские абитуриенты сдавали тестирование по английскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2017. Так, уже
- 30.05.2017 09:53
Ураган в Москве 29 05 2017 - погибло 11 человек В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого пострадало много человек. В больницах на настоящий момент остается 108 человек,
- 30.05.2017 09:35
В Чили построят самый большой в мире телескоп Стартовали работы по созданию супертелескопа, который будет работать в оптическом и инфракрасном диапазоне. Отмечается, что для будущего комплекса
- 29.05.2017 16:58
В одном из баров Одессы зарезали посетителя 28 05 2017 На прошлых выходных в одном из баров Одессы, который находится на проспекте Добровольского, произошла драка. Четверо мужчин получили ранения
- 29.05.2017 16:09
Безвизовые поездки в ЕС для украинцев с детьми Биометрический паспорт для поездок за границу необходим как взрослым, так и детям, чтобы совершать путешествия в рамках безвизового режима
- 29.05.2017 15:44

Всі новини