



Торжественное открытие авиарейсов в Турцию 31 05 2017 - 29.05.2017 14:08

Международный аэропорт Черновцы уже на нынешней неделе получит новый рейс, с помощью которого черновчане получат возможность добираться до популярных турецких курортов.

По случаю запуска нового международного авиарейса в зале вылета терминала аэропорта "Черновцы" 31 мая в 8:00 состоится торжественное мероприятие по поводу открытия летней программы. Отмечается, что рейсы будут выполняться по заказу туристического оператора Travel Professional Group. Чартерные рейсы будут выполняться перевозчиком Bravo Airways.

В авиакомпании отмечают, что жители Черновцов и Буковины смогут максимально комфортно путешествовать из Черновцов на популярные курорты Турции. Летом этот вопрос особенно актуален, так как спрос на морские курорты возрастает, и на желаемые даты не всегда бывает возножность приобрести билеты. С новым рейсом возможности комфортно путешествовать и отдыхать возрастают.

В официальном открытии новой программы полетов из аэропорта Черновцы примет участие коммерческий директор авиакомпании Bravo Airways Логвиненко И.В., а также представители Travel Professional Group - сооснователь Бойко О.В. и директора департамента авиа-продаж Щанкин Е.В.

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