



Самые вредные продукты на завтрак - 29.05.2017 11:47

Энергией на целый день мы запасаемся из завтрака, поэтому первый прием пищи крайне важен. Однако есть ряд продуктов, которые для завтрака не то, что не предназначены, но и даже вредны.

Употреблять на завтрак выпечку не рекомендуется. Кофе с круассаном - это точно не то, что требуется с утра для организма. Дело в том, что организм уже через час снова потребует энергии. Сладости - это быстрые углеводы, которые вызывают резкое повышние уровня сахара в крови. Это вредно для организма, и в особенности - для поджелудочной железы. Если вы любите выпечку, завтракайте по утрам иногда полезным пирогом. Отлично подойдет пирог из яиц, творога и меда, который прекрасно сочетается с нежирным йогуртом.

Шоколад и конфеты - также не лучший вариант. Они провоцируют повышение в крови глюкозы, однако энергии много от них не поступит. Да и вскоре вы наверняка захотите есть. Если с утра хочется сладкого, отдайте предпочтение черному шоколаду, зефиру либо мармеладу. Но перед этим нужно нормально позавтракать, а уже потом переходить к десерту.

Кукурузные хлопья для завтрака вряд ли подойдут, прежде всего - из-за обилия добавок и сахара. А полезных веществ в них - не более 2%. Вместо хлопьев готовьте овсянку. Ее можно есть как соленую, так и сладкую, и можно готовить еще с вечера.

О пользе каш на завтрак знают все. Но это не касается каш быстрого приготовления. Тут опять же загвоздка в добавках и сахаре, а также отсутствии клетчатки, как в традиционных кашах.

В колбасе, которую многие едят на завтрак в бутербродах, пользы будет немного, так как процент содержания мяса в ней крайне мал. Бутерброд с колбасой, белым хлебом и маслом может даже навредить фигуре, потому такой вариант для завтрака точно не подойдет. Хлеб лучше использовать ржаной или цельнозерновой. Вместо колбасы отлично подойдпт индюшка или курица - отварная либо запеченая. А от майонезов и кетчупов также лучше отказаться.

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