Самые вредные продукты на завтрак

- 29.05.2017 11:47
Самые вредные продукты на завтрак

Энергией на целый день мы запасаемся из завтрака, поэтому первый прием пищи крайне важен. Однако есть ряд продуктов, которые для завтрака не то, что не предназначены, но и даже вредны.

Употреблять на завтрак выпечку не рекомендуется. Кофе с круассаном - это точно не то, что требуется с утра для организма. Дело в том, что организм уже через час снова потребует энергии. Сладости - это быстрые углеводы, которые вызывают резкое повышние уровня сахара в крови. Это вредно для организма, и в особенности - для поджелудочной железы. Если вы любите выпечку, завтракайте по утрам иногда полезным пирогом. Отлично подойдет пирог из яиц, творога и меда, который прекрасно сочетается с нежирным йогуртом.

Шоколад и конфеты - также не лучший вариант. Они провоцируют повышение в крови глюкозы, однако энергии много от них не поступит. Да и вскоре вы наверняка захотите есть. Если с утра хочется сладкого, отдайте предпочтение черному шоколаду, зефиру либо мармеладу. Но перед этим нужно нормально позавтракать, а уже потом переходить к десерту.

Кукурузные хлопья для завтрака вряд ли подойдут, прежде всего - из-за обилия добавок и сахара. А полезных веществ в них - не более 2%. Вместо хлопьев готовьте овсянку. Ее можно есть как соленую, так и сладкую, и можно готовить еще с вечера.

О пользе каш на завтрак знают все. Но это не касается каш быстрого приготовления. Тут опять же загвоздка в добавках и сахаре, а также отсутствии клетчатки, как в традиционных кашах.

В колбасе, которую многие едят на завтрак в бутербродах, пользы будет немного, так как процент содержания мяса в ней крайне мал. Бутерброд с колбасой, белым хлебом и маслом может даже навредить фигуре, потому такой вариант для завтрака точно не подойдет. Хлеб лучше использовать ржаной или цельнозерновой. Вместо колбасы отлично подойдпт индюшка или курица - отварная либо запеченая. А от майонезов и кетчупов также лучше отказаться. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: вредные завтраки, что нельзя есть на завтрак

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Почему для некоторых время течет медленнее Восприятие времени для человека иногда меняется. Как утверждают ученые, чем старше человек, тем для него время течет быстрее.
- 30.05.2017 12:44
В Кембридже появится первый в мире профессор игры Первым в мире профессором игры стал Пол Рамчандани, который будет преподавать новый предмет в Кембридже
- 30.05.2017 12:12
Причины для отказа в безвизе После введения безвизового режима гражданам Украины могут отказать во въезде в страны Европейского Союза. Представители Департамента консульсклой службы Министерства иностранных
- 30.05.2017 11:11
В Киеве расстреляли мужчину 30 05 2017 Недалеко от станции метро "Позняки" в Дарницком районе Киева произошла тсрельба. Неизвестные расстреляли мужчину. Это случилось во вторник, 30 мая.
- 30.05.2017 10:59
Буковинцы активно идут служить по контракту в ВСУ Жителей Черновицкой области приглашают поступить на краткосрочную контрактную службу в Вооруженные силы Украины.
- 30.05.2017 10:05
Ответы на ЗНО 2017 по английскому языку В понедельник, 29 мая, украинские абитуриенты сдавали тестирование по английскому языку в рамках основной сессии ЗНО 2017. Так, уже
- 30.05.2017 09:53
Ураган в Москве 29 05 2017 - погибло 11 человек В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого пострадало много человек. В больницах на настоящий момент остается 108 человек,
- 30.05.2017 09:35
В Чили построят самый большой в мире телескоп Стартовали работы по созданию супертелескопа, который будет работать в оптическом и инфракрасном диапазоне. Отмечается, что для будущего комплекса
- 29.05.2017 16:58
В одном из баров Одессы зарезали посетителя 28 05 2017 На прошлых выходных в одном из баров Одессы, который находится на проспекте Добровольского, произошла драка. Четверо мужчин получили ранения
- 29.05.2017 16:09
Безвизовые поездки в ЕС для украинцев с детьми Биометрический паспорт для поездок за границу необходим как взрослым, так и детям, чтобы совершать путешествия в рамках безвизового режима
- 29.05.2017 15:44

Всі новини