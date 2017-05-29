29 мая - ЗНО 2017 по английскому языку

- 29.05.2017 10:45
29 мая - ЗНО 2017 по английскому языку

Украинские абитуриенты готовятся сдавать ЗНО 2017 по английскому языку, которое стартует уже в 11:00.

При себе абитуриентам необходимо иметь сертификат, приглашение-пропуск и паспорт либо другой удостоверяющий личность документ, который указан в сертификате. Также нужно иметь 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и, по желанию, питевую воду в прозрачной бутылке.

Наличие любых средств хранения, передачи или воспроизведения информации, печатные материалы и прочее являются причиной прекращения участия абтуриента в тестировании.

Что касается тестировария по украинскому языку, которое открывало основную сессию ЗНО 2017, то в первые дни 58 человек не были допущены к тестироварию, так как у них отсутствовал один или оба обязательных документа.

Так, украинские абитуриенты в рамках основной сессии сдали ЗНО 2017 по украинскому языку (23 мая), а также по трем иностранным языкам - испанскому, французскому и немецкому (25 мая).

Платиновая Буковина

Ключові слова: Зно английский язык, зно 2017

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