



Смертельное ДТП в Черновцах 29 05 2017 - 29.05.2017 09:24

В Черновцах ночью, с 28 на 29 мая, на улице Винниченко случилось дорожно-транспортное происшествие.

Известно, что авария произошла примерно в 23:55 воскресенья.

Как отмечают представители патрульной полиции, в результате столкновения с автомобилем пешеход скончался на месте аварии.

Согласно обновленной информации, 21-летний водитель авто марки ВАЗ-21093, житель Черновцов, совершил наезд на пешехода. Отмечается, что 51-летний мужчина, ставший жервой ДТП, переходил дорогу в неположенном месте. Так, житель Кельменецкого района скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полицейские сообщили, что водитель авто на момент совершения аварии был трезв. По факту происшествия было открыто уголовное производство.

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