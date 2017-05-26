



Безвиз не отменяет действие малого пограничного движения - 26.05.2017 15:16

Многих людей заинтересовал вопрос касаемо действия малого пограничного движения. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины получил массу запросов от пользователей в соцсети Facebook по данной теме.

В сообщении департамента отмечается, что в связи с введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом действие в рамках соглашений о малом пограничном движении не отменяется. Напомним, что Украина подписала соглашения о малом пограничном движении с такими странами, как Польша, Румыния, Венгрия и Словакия, и они будут действовать и в дальнейшем.

Напомним, что безвиз с ЕС подразумевает кратковременные поездки украинцев в Европу без необходимости оформлять визы (при наличии биометрического загранпаспорта).

Представители Департамент консульской службы МИДа Украины также отметили, что после введения безвиза упрощение режима не коснется граждан, которые используют паспорта для заграничных поездок старого образца. Им, как и прежде, придется оформлять визы.

Платиновая Буковина

Всі новини