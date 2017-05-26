



Полиция задержала минера черновицких супермаркетов - 26.05.2017 13:51

О минировании супермаркетов и вокзалов в Черновцах за последние несколько недель в полицию Черновцов поступили четыре анонимных сообщения. После очередного сообщения полицейским удалось обнаружить анонима.

Полицейские Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области совместно с работниками Управления Службы безопасности в области смогли выяснить, кто стоял за анонимными сообщениями о минировании ряда объектов в Черновцах. О нахождении взрывчатки в одном из гипермаркетов Черновцов соощение звонок поступил вечером 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов находились недалеко от таксофона на одной из окраин Черновцов, с которого мужчина звонил и сообщал о минировании гипермаркета "Эпицентр".

Отмечается, что анонимным "минером" оказался 25-летний житель Черновцов. В содеянном он тут же признался. При этом, ему также было известно о том, что недостоверные сообщения подобного характера ведут к уголовной ответственности. Дело в том, что в прошлом году он уже привлекался к ответственности в прошлом году, так как он четыре раза сообщал о минировании заведений в Черновцах, и каждый из вызовов оказался ложным. Приговор еще не вступил в силу, в то время как мужчина снова принялся за старые дела.

В соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины горе-шутник был задержан. Его поместили в изолятор временного заключения.

По факту данного происшествия следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о заведомо неправдивом сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении либо повреждении обхектов собственности. Наказание за такое преступление - лишение свободы на срок до 7 лет.

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