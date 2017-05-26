



Обыски НАБУ в Окружном админсуде Киева - подробности - 26.05.2017 13:25

Сегодня в Окружной административный суд Киева с обыском прибыли неизвестные лица с нашивками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Сообщается, что они заняли кабинет главы суда.



О происходящем рассказал Богдан Санин, судья столичного Окружного админсуда. По его словам, к процессуальным действиям были привлечены не судьи и не руководство суда, а сотрудник аппарата, причем, у него нет никакой возможности выйти и рассказать, что пороисходит.

Судья отметил, что в суде в настоящий момент проходит допрос секретаря главы суда.

Следователи НАБУ, по словам Санина, находятся в кабинете главы суда. На место все еще не прибыла полиция, которую вызвали еще несколько часов назад. Судья отметил, что события в окружном административном суде Киева могут быть связаны с двумя делами, по которым Национальное антикоррупционное бюро выступает ответчиком.

Параллельно проходят обыски в квартире Павла Вовка, председателя Окружного административного суда Киева. Стало известно, что разрешение на обыски выдал один из районных судов Львова.

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