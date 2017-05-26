Что брать с собой на шашлыки

- 26.05.2017 11:49
Что брать с собой на шашлыки

В ближайшее время сезон шашлыков можно будет официально считать открытым. Остается подождать, пока погода наладится, и можно будет смело отправляться на пикники. Готовясь к отдыху на свежем воздухе, старайтесь выбирать те продукты, котоыре наилучшим образом сочетаются с мясом, ведь без шашлыка вряд ли обойдется. Это очень важно, чтобы проблемы с желудком из-за неправильной еды не омрачили ваш отдых на природе!

Жаркая погода приводит к тому, что продукты портятся гораздо быстрее. Поэтому избегайте того, что может на свежем воздухе выветриться либо испортиться без холодильника. Майонезы и подобные соусы - далеко не самый лучший вариант для отдыха на пикнике, и лучше от них отказаться.

Если на улице стоит довольно жаркая погода, то спиртное на пикнике должно попасть под запрет, поскольку на организм в жару алкоголь влияет очень сильно, приводит к обезвоживанию и чувству тяжести. Даже пиво может создать вам массу неприятностей. Если без спиртного обходиться не хочется, отдайте предпочтение сухому вину. В этом случае оптимальным решением будет сделать несложный коктейль - смешать вино со слабогазированной водой.

Какой же отдых на природе пройдет без ароматного шашлыка? Чтобы получить от него максимум пользы и вкуса, необходимо сочетать его с правильными продуктами. Жирной пищи и богатой белком стоит избегать. В то же время, салаты без майонеза, зелень и свежие овощи станут отличным дополнением к шашлыкам и прочему мясу, приготовленному на мангале. Не забудьте также и о фруктах, которые добавят свежести трапезе на свежем воздухе. Также овощи можно вкусно запечь на костре. От фастфуда, колбасных нарезок стоит отказаться. Также выпечку желательно ограничить. Отдыхая на природе, старайтесь не оставлять ваши блюда и закуски на солнце, поскольку так они портятся гораздо быстрее. И помните, в любом деле, в том числе, и в шашлыках очень важна мера.

 

Платиновая Буковина

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