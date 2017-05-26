



В Черновцах - последний звонок 2017 - 26.05.2017 11:07

В черновицких школах сегодня прозвенел последний звонок 2017. Ученики младших классов отправляются на долгожданные каникулы, а выпускникам предстоит завешить участие во внешнем независимом оценивании знаний, получить аттестаты о полном среднем образовании и повеселиться на выпускных.

Сегодняшний день отличился плохой погодой - из-за дождя торжественные линейки по случаю последнего звонка проводились в актовых залах школ, лицеев и гимназий. Однако на общее настроение это не повлияло.

Согласно сложившейся традиции, школьники не несли цветы в качестве подарков учителям. Кроме того, все больше школьников на праздничной линейке с каждым годом наряжается в вышиванки. Девочки надевают венки и украшают прически цветами либо лентами в цвета государственного флага Украины. Многие классы также выбирают желто-голубые праздничные ленты выпускников.

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