



При обстрелах в зоне АТО ранены 5 бойцов ВСУ - 26.05.2017 10:21

По сообщению пресс-штаба АТО, в результате обстрелов 25 мая на Донбассе пострадало пятеро украинских бойцов.



Пресс-центр штаба антитеррористической операции отмечает обострение ситуации на отдельных участнках линии соприкосновения. В общей сложности, в течение прошлых суток силы противника открывали огонь по позициям АТО порядка 57 раз. Террористы активнее начали применять тяжелую артиллерию, использование которой на Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Отмечается, что в ходе вчерашенх обстрелов пострадали также жилые районы населенных пунктов.

В частности, на Приморском направлении боевики осуществили 29 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины. Вечером, в районе 21:00, опорные пункты в районе Красногоровки были обстреляны из пехотного вооружения, зенитной установки, вооружения БМП, такна, минометов различных калибров. Во время обстрелов под огонь попал жилой квартал рядом с городской больницей Красногоровки. Также повреждения получили находящиеся рядом дома. Из числа мирного населения пострадавших нет. Ближе к полуночи боевики били по Красногоровке из артиллерии 152 мм калибра и минометов 120 мм.

Позиции сил АТО в районе Марьинки и Широкино попали под вражеский обстрел из минометов. Также по Широкино огонь вели из танкового оружия. В районе Водяного террористы вели стрельбу из вооружения БМП. По Новотроицкому и ГНутово применялись крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы на Донецком направлении также осуществлялись - в течение прошедших суток было зафиксировано 26 обстрелов. Авдеевка остается одной из самых горячих точек региона. Использовались минометы, артиллерия 122 мм, стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций.

Что касается Луганского направления, то здесь было относительно спокойно. В течение прошедших суток боевики только два раза открывали огонь. Во второй половине дня из стрелкового оружия был открыт огонь в районе Нижнетеплого. Обстрел позиций в райоен Крымского был осуществлен из гранатометов примерно в 22:00.

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