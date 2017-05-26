



Сегодня на Сицилии стартует саммит Большой семерки - 26.05.2017 09:41

В городе Таормина на Сицилии 26 и 27 мая пройдет саммит Большой семерки, на который прибудет порядка 20 делегаций.

Отметим, что помимо стран G7, в саммите примут участие представители стран Евросоюза, Международного валютного фонда, делегации из ряда стран - Эфиопии, Туниса, Нигера, Кении и Нигерии. Отображать переговоры в масс-медиа будет порядка 4000 журналистов.

В Таормине сейчас активно усиливают меры безопасности - ввиду недавнего теракта на концерте в Манчестере. Патриулировать улицы города будет порядка 7000 сотрудников сил безопасности. Отметим, что численность населения Таормины составляет всего 11 тысяч человек.

Также на случай непредвиденных ситуаций в городе будут мобилизованы 170 врачей, фельдшеров и медсестер, а также будут действовать семь спасательных вертолетов. На случай вероятной биологической либо химической атаки также подготовлен план.

Напомним, в Большую семерку входит Италия, которая принимает саммит в нынешнем году, а таже США, Франция, Великобритания, Германия, Канада и Япония.

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