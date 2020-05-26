Мини мир красоты Украины 2017 - 4 06 2017

- 26.05.2017 09:19
Мини мир красоты Украины 2017 - 4 06 2017

В Летнем театре в Черновцах 4 июня состоится настоящий праздник красоты и талантов - в этот день на сцену выйдут участницы фестиваля-конкурса "Міні світ краси України 2017". Самые красивые и талантливые девочки из различных областей Украины покажут свои навыки и умения и посоревнуются за титулы, короны и подарки.

Спонсоры отмечают, что гостей 12-го фестиваля "Міні світ краси України 2017" ждет масса интересного - красная дорожка, новые интересные декорации, яркие и изысканные наряды, известные люди в составе жюри, а также воздушные шары и сладкие угощения.

Украшением вечера станет гала-концерт, в котором примут участие победительницы конкурса прошлых лет. Девочки, которые выиграют титулы в этом году, получат награды и короны из рук победительниц из разных городов.

В течение недели участницы фестиваля-конкурса "Міні світ краси України 2017" будут посещать экскурсии, развлекательные мероприятия, а также активно готовиться к конкурсу. Помогать им советами и всячески поддерживать участниц будет черновчанка Наталия Бойчук - ведущая подростковой программы Face Control, обладательница титула "Маленькая королева Украины 2016". Имено Наташа является лицом конкурса в 2017 году.

Начало фестиваля-конкурса "Міні світ краси України 2017" - 4 июня (воскресенье) в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе Летнего театра.

Платиновая Буковина

Ключові слова: мини мир красоты украины 2017, конкурсы красоты черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Велодень 2017 в Черновцах перенесли на 3 июня В Черновцах мероприятия в рамках Велодня 2017 планировались на ближайшую субботу - 27 мая. Однако погодные условия внесли свои коррективы
- 26.05.2017 16:10
Безвиз не отменяет действие малого пограничного движения Многих людей заинтересовал вопрос касаемо действия малого пограничного движения. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины
- 26.05.2017 15:16
Ответы на ЗНО 2017 по иностранным языкам Украинские абитуриенты уже сдали тестирование по четырем предметам в рамках основной сессии ЗНО 2017. Отметим, что первым предметом был украинский язык
- 26.05.2017 15:12
Полиция задержала минера черновицких супермаркетов О минировании супермаркетов и вокзалов в Черновцах за последние несколько недель в полицию Черновцов поступили четыре анонимных сообщения
- 26.05.2017 13:51
Обыски НАБУ в Окружном админсуде Киева - подробности Сегодня в Окружной административный суд Киева с обыском прибыли неизвестные лица с нашивками Национального антикоррупционного бюро Украины
- 26.05.2017 13:25
Вредно ли готовить в микроволновке Вред от излучения микроволновых печей, о котором в последнее время ведется много споров, существенно преувеличен, утверждают ученые
- 26.05.2017 12:56
Что брать с собой на шашлыки В ближайшее время сезон шашлыков можно будет официально считать открытым. Остается подождать, пока погода наладится, и можно будет смело отправляться на пикники
- 26.05.2017 11:49
В Черновцах - последний звонок 2017 В черновицких школах сегодня прозвенел последний звонок 2017. Ученики младших классов отправляются на долгожданные каникулы
- 26.05.2017 11:07
При обстрелах в зоне АТО ранены 5 бойцов ВСУ По сообщению пресс-штаба АТО, в результате обстрелов 25 мая на Донбассе пострадало пятеро украинских бойцов.
- 26.05.2017 10:21
Генпрокурор Луценко рассказал о ближайших планах В ближайшее время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не планирует предпринимать действий, чтобы занять другую должность. По его
- 26.05.2017 10:12

Всі новини