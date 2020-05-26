



Мини мир красоты Украины 2017 - 4 06 2017 - 26.05.2017 09:19

В Летнем театре в Черновцах 4 июня состоится настоящий праздник красоты и талантов - в этот день на сцену выйдут участницы фестиваля-конкурса "Міні світ краси України 2017". Самые красивые и талантливые девочки из различных областей Украины покажут свои навыки и умения и посоревнуются за титулы, короны и подарки.

Спонсоры отмечают, что гостей 12-го фестиваля "Міні світ краси України 2017" ждет масса интересного - красная дорожка, новые интересные декорации, яркие и изысканные наряды, известные люди в составе жюри, а также воздушные шары и сладкие угощения.

Украшением вечера станет гала-концерт, в котором примут участие победительницы конкурса прошлых лет. Девочки, которые выиграют титулы в этом году, получат награды и короны из рук победительниц из разных городов.

В течение недели участницы фестиваля-конкурса "Міні світ краси України 2017" будут посещать экскурсии, развлекательные мероприятия, а также активно готовиться к конкурсу. Помогать им советами и всячески поддерживать участниц будет черновчанка Наталия Бойчук - ведущая подростковой программы Face Control, обладательница титула "Маленькая королева Украины 2016". Имено Наташа является лицом конкурса в 2017 году.

Начало фестиваля-конкурса "Міні світ краси України 2017" - 4 июня (воскресенье) в 18:00. Билеты можно приобрести в кассе Летнего театра.

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