



ОБСЕ подсчитали потери гражданских в 2017 году - 25.05.2017 17:22

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценили ситуацию на временно оппупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг озвучил в своем Твиттере потери.

По словам Хуга, в 2017 году на Донбассе 175 человек из числа мирного населения были ранены. Также с начала года погибло 44 граданских.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине отметил, что стороны конфликта продолжают разворачивать свое вооружение и технику в предместьях и населенных пунктах, что приводит к гибели людей, которые живут в этих городах, селах и поселках.

Кроме того, в ОБСЕ отмечают, что по сравнению с 2016 годом, показатели нынешнего года возросли на 110%. В прошлом году, по данным наблюдателей, из числа мирного населения погибло 23 человека, также было ранено 84 человека из числа гражданских.

Платиновая Буковина

Всі новини