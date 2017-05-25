ОБСЕ подсчитали потери гражданских в 2017 году- 25.05.2017 17:22
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценили ситуацию на временно оппупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг озвучил в своем Твиттере потери.
По словам Хуга, в 2017 году на Донбассе 175 человек из числа мирного населения были ранены. Также с начала года погибло 44 граданских.
Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине отметил, что стороны конфликта продолжают разворачивать свое вооружение и технику в предместьях и населенных пунктах, что приводит к гибели людей, которые живут в этих городах, селах и поселках.
Кроме того, в ОБСЕ отмечают, что по сравнению с 2016 годом, показатели нынешнего года возросли на 110%. В прошлом году, по данным наблюдателей, из числа мирного населения погибло 23 человека, также было ранено 84 человека из числа гражданских.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 25.05.2017 16:43
- 25.05.2017 16:12
- 25.05.2017 15:44
- 25.05.2017 14:58
- 25.05.2017 14:08
- 25.05.2017 13:33
- 25.05.2017 11:50
- 25.05.2017 11:13
- 25.05.2017 10:47
- 25.05.2017 10:22