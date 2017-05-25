В Ирландии на работу требуется обниматель кошек- 25.05.2017 16:12
В Дублине в местной ветеринарной клинике под названием Just Cats требуются новые работники, причем вакансия далека от современных стандартов.
Как стало известно, в лечебницу требуется человек, который будет помогать пациентам-кошкам в период лечения тем, что будет их... обнимать. Подробнее требования к соискателю расписаны на интернет сайте клиники.
Отмечается, что претендент на должность обнимателя кошек должен иметь мягкий тембр голоса, который будет успокаивать пациентов, обязательно - нежные уки, способность успокоить и приласкать разволновавшегося пациента. Кроме того, соискатель должен различать оттенки мяуканья.
Подчеркнем, что специализация клиники Just Cats , как можно судить из названия, достаточно узкая. Здесь на лечение принимают исключительно кошек.
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