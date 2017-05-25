iBox получит персональный мобильный банкинг

- 25.05.2017 15:44
iBox получит персональный мобильный банкинг

В Украине появится новый банк iBox Bank, у которого не будет ни одного отделения.

Согласно сообщению Дмитрия Дубилета, бывшего топ-менеджера ПриватБанка, в Украине появится новый банк, который будет работать исключительно благодаря смартфону пользователя. По его словам, с владельцами банка был достаточно долгий спор по поводу того, нужен ли Украине подобный формат банка, и готова ли страна к такому в целом.

Дубилет отметил, что таких банков, которые работают по принципу mobile-only, в мире пока что не так уж и много, однако открывать отделения не является рациональным. В то же время, практически каждый второй украинец пользуется смартфоном.

iBox Bank будет предлагать работу с мобильным приложением, а также терминалами iBox, которых по всей Украине уже имеется свыше 5300. Пользоваться терминалами не так уж сложно. Они позволяют пополнять карты с посощью наличных, а также осуществлять удобную работу с платежами.

Согласно предварительным данным, мобильный банк iBox Bank позволит пользователям получать до 100 тысяч гривен кредитного лимита с льготным периодом до 2 месяцев. Возможны начисления на остаток средств на счету по высокому проценту, а также осуществлять кеш-бек (возвращать процент от суммы покупки). Уже будущей осенью компании iBox Bank и Fintech Band намерены совместно представить мобильное приложение, а также новую кредитную карту.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: мобильный банк iBox, iBox Bank, банк без единого отделения iBox

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ОБСЕ подсчитали потери гражданских в 2017 году Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценили ситуацию на временно оппупированных территориях Донецкой и Луганской
- 25.05.2017 17:22
Чем порадует участников Велодень 2017 в Черновцах В Черновцах снова состоится массовое событие для велосипедистов города - Велодень 2017. Организаторы готовят для участников массу сюрпризов
- 25.05.2017 16:43
В Ирландии на работу требуется обниматель кошек В Дублине в местной ветеринарной клинике под названием Just Cats требуются новые работники, причем вакансия далека от современных стандартов.
- 25.05.2017 16:12
Миссия МВФ завершает работу в Украине На текущей неделе в Украине завершит своб работу миссия МВФ, как заявил Яков Смолий, исполняющий обязанности главы Национального банка Украины
- 25.05.2017 14:58
Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО Саммит стран-членов НАТО сегодня стартует в Брюсселе, и пройдет он в необычном формате. Впервые в таком мероприятии будет принимать участие президент США Дональд
- 25.05.2017 14:08
Черновчане уже купаются в Пруту Обычно на городском пляже в Черновцах, что по улице Донбасской, открытие пляжного сезона проходит 1 июня. Несмотря на это, открыть пляжны сезон уже
- 25.05.2017 13:33
Книжный фестиваль Букфест в Черновцах 26-27 мая В Черновцах состоится фестиваль авторов, издательств и книг БукФест. Мероприятия в рамках данного фестиваля проходят
- 25.05.2017 11:50
В ДТП под Новогородом погибли украинцы 25 05 2017 В России недалеко от Новгорода произошло ДТП, в котором погибли пятеро граждан Украины. Официальное заявление по поводу происшествия озвучил
- 25.05.2017 11:13
Сколько времени нужно тратить на дорогу на работу Ученые из Кебриджского университета утверждают - количество ремени, потраченное на поход на работу, может оказывать влияние на оганизм человека
- 25.05.2017 10:47
На Землю из созвездия Льва пришел радиосигнал Земляне получили космичекий сигнал неизвестного происхождения, поступивший из источника, находящегося в созвездии Льва.
- 25.05.2017 10:22

Всі новини