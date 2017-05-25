



iBox получит персональный мобильный банкинг - 25.05.2017 15:44

В Украине появится новый банк iBox Bank, у которого не будет ни одного отделения.

Согласно сообщению Дмитрия Дубилета, бывшего топ-менеджера ПриватБанка, в Украине появится новый банк, который будет работать исключительно благодаря смартфону пользователя. По его словам, с владельцами банка был достаточно долгий спор по поводу того, нужен ли Украине подобный формат банка, и готова ли страна к такому в целом.

Дубилет отметил, что таких банков, которые работают по принципу mobile-only, в мире пока что не так уж и много, однако открывать отделения не является рациональным. В то же время, практически каждый второй украинец пользуется смартфоном.

iBox Bank будет предлагать работу с мобильным приложением, а также терминалами iBox, которых по всей Украине уже имеется свыше 5300. Пользоваться терминалами не так уж сложно. Они позволяют пополнять карты с посощью наличных, а также осуществлять удобную работу с платежами.

Согласно предварительным данным, мобильный банк iBox Bank позволит пользователям получать до 100 тысяч гривен кредитного лимита с льготным периодом до 2 месяцев. Возможны начисления на остаток средств на счету по высокому проценту, а также осуществлять кеш-бек (возвращать процент от суммы покупки). Уже будущей осенью компании iBox Bank и Fintech Band намерены совместно представить мобильное приложение, а также новую кредитную карту.

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