



Миссия МВФ завершает работу в Украине - 25.05.2017 14:58

На текущей неделе в Украине завершит своб работу миссия МВФ, как заявил Яков Смолий, исполняющий обязанности главы Национального банка Украины.



По словам Смолия, из наиболее обсуждаемых с миссией фонда тем стоит выделать пенсионную и земельную реформы, направление развития государственных банков, а также проблему их корпоративного управления.

Кроме того, и.о. главы НБУ отметил, что по результатам работы миссии Международного валютного фонда Украина может рассчитывать на выделение финансирования. Предполагается, что фонд в нынешнем году может предоставить Нацбанку 4,5 миллиарда долларов США.

Напомним, что предыдущая миссия Международного валютьного фонда осуществляла работу в Украине с 3 по 17 ноября 2016 года. Тогда миссия пришла к решению выделить Украине транш в размере 1 миллиард долларов, который был перечислен в апреле 2017 года.

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