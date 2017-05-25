



Трамп прибыл в Брюссель на саммит НАТО - 25.05.2017 14:08

Саммит стран-членов НАТО сегодня стартует в Брюсселе, и пройдет он в необычном формате. Впервые в таком мероприятии будет принимать участие президент США Дональд Трамп. Стоит отметить, что глава США прибыл в Брюссель 24 мая.



По сути, данный саммит НАТО представляет собой не что иное, как знакомство членов Альянса с новым президентом США. Главы стран НАТО намерены понять, как Трамп, несмотря на свои заявления, в действительности относится к союзникам.

Перед саммитом НАТО Трампу предстоит провести встречу с руководящими лицами Евросоюза. Что касается саммита, то его большую часть составят торжественные мероприятия, в частности - открытие мемориальных комплексов. Это будут открытия мемориала Берлинской стены - символа победы свободы над тиранией, а также монумент "11 сентября", который представляет собой фрагмент стены Всемирного торгового центра, в качестве напоминания введения НАТО в действие положения о коллективной обороне.

Оба мемориальных комплекса расположены на территории новой штаб-кварртиры НАТО. Там лидеры Альянса и будут проводить свое заседание. Едина рабочая сессия пройдет в формате делового ужина. Примечательно, что в саммите примут участие также не только 28 глав государств, но и Украина со Швейией в качестве партнеров.

Платиновая Буковина

Всі новини