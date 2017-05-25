Черновчане уже купаются в Пруту

- 25.05.2017 13:33
Черновчане уже купаются в Пруту

Обычно на городском пляже в Черновцах, что по улице Донбасской, открытие пляжного сезона проходит 1 июня. Несмотря на это, открыть пляжны сезон уже умудрились некоторые черновчане, искупавшись в Пруту и даже обратившись з апомощью к спасателям.

Начальник городской спасательной станции на воде Василий Манык рассказал, что недалеко от берега рыбалил мужчина, который, неудачно забросив удочку, поскользнулся и угодил в воду. В той местности неглубоко - вода поднимается чуть больше метра со дна, но рыбак застрял по пояс в воде и выбраться самостоятельно не смог. Спасатели находились рядом и смогли вовремя отреагировать.

Начальник спасательной станции отмечает, что температура воды в реке Прут - не более 14 градусов. Однако, это не останавливает некоторых купальщиков. Также Василий Манык отметил, что воды в реке сейчас грязные из-за дождей. Очищаться вода будет в спокойные солнечные дни.

Между тем, купаться в Пруту до разрешения областного лабораторного центра, даже с началом пляжного сезона, все же не стоит - это может быть опасно для здоровья. На настоящий момент, согласно результатам исследований проб воды, взятой в Пруту, безопасной ее считать нельзя. Глава лабораторного центра Наталья Гопко отметила, что 22 мая из Прута брали очередные пробы для исследований, и результаты будут известны спустя несколько дней. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Прут городской пляж, пляжный сезон Черновцы, купания в пруту

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