



Книжный фестиваль Букфест в Черновцах 26-27 мая - 25.05.2017 11:50

В Черновцах состоится фестиваль авторов, издательств и книг БукФест. Мероприятия в рамках данного фестиваля проходят с целью популяризовать чтение, творчество украинских авторов, украинские книги, способстновать издательскому процессу, распространению и обмену книгами. Также БукФест проводится с целью укрепить связи между регионами Украины в вопросах распространения и издания украинских книг.

В фестивале примут участие книжные магазины, известные издательства, организации, занимающиеся продажей книг, литературные агентства, библиотеки, творческие союзы, частные лица, коллекционеры, национально-культурные общества, производители книжных сувениров, иллюстраторы.

БукФест будет включать в себя различные мероприятия - в особенности, пресс-конференции с авторами, издателями. Также состятся презентации издательств, книжных магазинов, журналов, новых книг. Не обойдется без интересных перфомансов, литературных чтений, ночи поэзии, афтограф-сессий, образовательных лекций, мастер-классов. Также гостей БукФеста может заинтересовать литературно-художественный вечер, различные выставки, благотворительные акции, а также экскурсии по ночным Черновцам и многое другое.

На БукФест приглашаются все желающие. Начало мероприятий - 26 мая в 12:00 и 27 мая в 18:00.

Платиновая Буковина

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