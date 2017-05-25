



В ДТП под Новогородом погибли украинцы 25 05 2017 - 25.05.2017 11:13

В России недалеко от Новгорода произошло ДТП, в котором погибли пятеро граждан Украины. Официальное заявление по поводу происшествия озвучил представитель Департаента консульской службы МИДа Василик Кирилич.

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге подтвердило, что украинские граждане попали в аварию в районе Великого Новгорода утром четверга, 25 мая. С грузовым автомобилем столкнулся минивен с украинской регистрацией. Предварительная информация свидетельствует о том, что в результате аварии погибло пять украинцев.

Предварительно сообщается, что авария могла произойти по причине плохой видимости - густого тумана.

На место аварии готовится прибыть консул. За ситуацией пристально следит Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

Отметим, ранее российские медиа-источники сообщили о ДТП под Новгородом, и количество жертв составло шесть человек, которые были гражданами Украины.

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