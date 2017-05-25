В ДТП под Новогородом погибли украинцы 25 05 2017- 25.05.2017 11:13
В России недалеко от Новгорода произошло ДТП, в котором погибли пятеро граждан Украины. Официальное заявление по поводу происшествия озвучил представитель Департаента консульской службы МИДа Василик Кирилич.
Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге подтвердило, что украинские граждане попали в аварию в районе Великого Новгорода утром четверга, 25 мая. С грузовым автомобилем столкнулся минивен с украинской регистрацией. Предварительная информация свидетельствует о том, что в результате аварии погибло пять украинцев.
Предварительно сообщается, что авария могла произойти по причине плохой видимости - густого тумана.
На место аварии готовится прибыть консул. За ситуацией пристально следит Департамент консульской службы Министерства иностранных дел.
Отметим, ранее российские медиа-источники сообщили о ДТП под Новгородом, и количество жертв составло шесть человек, которые были гражданами Украины.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 25.05.2017 17:22
- 25.05.2017 16:43
- 25.05.2017 16:12
- 25.05.2017 15:44
- 25.05.2017 14:58
- 25.05.2017 14:08
- 25.05.2017 13:33
- 25.05.2017 11:50
- 25.05.2017 10:47
- 25.05.2017 10:22