



Сколько времени нужно тратить на дорогу на работу - 25.05.2017 10:47

Ученые из Кебриджского университета утверждают - количество ремени, потраченное на поход на работу, может оказывать влияние на оганизм человека и, соответственно, на самочувствие.

Было проведено исследование при участии 34000 работающих людей. исследователи утверждают, что риск проблем с психикой больше, если человек добирается на работу дольше, чем в течение часа. Те, кто дольше всего живет от места работы, имеют больше склонностей к отклонениям психического характера.

Авторы исследования отмечают, что у тех людей, которые добирались до места работы дольше часа, чаще остальных на 33% страдали от депрессий. Стрессы у них возникали на 12% чаще. Также на 46% чаще эти люди страдают от недосыпания. Так, у них на сон уходит меньше 7 часов.

Так, другие данные этого исследования говорят о том, что у людей, поход на работу у которых длился менее 30 минут, гораздо выше были показатели здоровья, и работали они гораздо продуктивнее. Эти люди больше времени тратят на сон, а также имеют более стабильное психическое состояние.

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