На Землю из созвездия Льва пришел радиосигнал

- 25.05.2017 10:22
На Землю из созвездия Льва пришел радиосигнал

Земляне получили космичекий сигнал неизвестного происхождения, поступивший из источника, находящегося в созвездии Льва.

Космический радиосигнал принял радиотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), находящийся в Австралии.

Отмечается, что импульс имеет продолжительность всего несколько миллисекунд. Согласно заявлениям ученых, которые занимаются поиском источника сигнала, импульс, вероятнее всего, пересек миллиарды световых лет, прежде чем достиг нашей галактики, потому он находится далеко за ее пределами. В соответствии с такими данными, мощность сигнала должны быть гораздо больше излучаемой Солнцем энергии за многие десятки и даже сотни лет.

Ученые утверждают, что данный космический сигнал является далеко не первым. Уже порядка десяти лет ученые время время от времени фиксируют похожие импульсы.

Так, в 2001 году на Земле был получен первый такой сигнал, однако интересно, что его обнаружили только через шесть лет. Еще пять лет ушло на проверку данного импульса. С того времени получение подобных сигналов стало более регулярным. Работающие с телескопом ASKAP ученые отмечают, что такие сигналы они могут ловить едва ли не через день, используя стандартный набор из 12 антенн.

Платиновая Буковина

Ключові слова: сигнал из космоса, радиоимпульс из созвездия Льва

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