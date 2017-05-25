25 мая - ЗНО 2017 по трем иностранным языкам

- 25.05.2017 09:57
25 мая - ЗНО 2017 по трем иностранным языкам

Основная сессия внешнего независимого оценивания знаний 2017 стартовала в прошлій вторник, 23 мая, с тестирования по украинскому языку и литературе. Уже сегодня абитуриенты будут сдавать ЗНО 2017 по трем иностранным языкам - французскому, немецкому и испанскому.

Так, в ЗНО 2017 по этим трем предметам ориентировочно будут сжавать 6896 человек - именно такое количество участников зарегистрировалось на тестирование. В пункты проведения ЗНО 2017 участники смогут попасть с 10:15 до 10:50, и ровно в 11:00 абитуриенты приступят к тестам. Попасть в пункт тестирования, напомним, можно при наличии оригинала сертификата участника ЗНО, приглашения-пропуска, а также документа, удостоверяющего личность, который должен быть указан в сертификате.

Правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе смотрите здесь

Структура тестирования по немецкому, испанскому и французскому языкам аналогичная. Участинкам выделено 120 минут для выполнения 43 заданий тестов. Так, часть "Чтение" включает в себя задания №1-16, в часть "Использование языка" входят задания с 33 по 42, а также задание №43 "Письмо". По выбору выпускника результат любого из выбранных заданий ЗНО будет засчитан как государственная итоговая аттестация. Кроме того, по данному тесты результат будет учитываться при поступлении в вуз.

При правильном выполнении заданий №1-13, 33-42 и 43 в тесте испанскому, французскому и немецкому языкам участник тестирования максимально может набрать 40 тестовых баллов. При правильном выполнении всех заданий абитуриент может получить максимум 56 тестовых баллов.

Платиновая Буковина

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