



Суд освободил 5 задержанных экс-налоговиков - 25.05.2017 09:17

Вчера в Украине была инициирована одномоментная антикоррупционная операция по обыскам у налоговиков 15 областей. Как стало известно, из общего числа задержанных, которых направляли в Киев авиатранспортом, суд отпустил пятерых.

Этой ночью под залог в размере 1 миллион гривен был освобожден бывший руководитель Святошинской налоговой Киева Юрий Мостипан. Чиновник заполучил электронный браслет.

Аналогичное решение было вынесено в отношении еще одного столичного налоговика - экс-главы Дарницкой налоговой администрации Юрия Кравченко. Ему дали пять дней на внесение залога. Если залог не будет внесен, прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения.

Бывший начальник налоговой службы Полтавской области В ладимир Задорожный также получил электронный браслет. Для него сумма залога составляет 12 миллионов гривен.



Напомним, в рамках антикоррупционой операции в ряде украинских областей и в Киеве были задержаны 23 чиновника налоговых администраций, которые имели отношение к экономическим противозаконным схемам времен Януковича.

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