Черновчане получат обновленные платежки за газ- 24.05.2017 16:29
Уже в нынешнем месяце жители Черновцов получат новые платежки за газ. Отмечается, что объем потребленного газа будет указываться в киловатт-часах, гигакалориях, а также мегаджоулях.
Нововведение позволит потребителям платить не за кубометры природного газа, а за его теплотворные свойства, в соответствии с действующим законодательством. Также пользователи смогут сравнить стоимость различных энергоресурсов.
По словам директора общества "Черновцыгаз Сбыт" Владимира Ляшенко, абоненты могут ознакомиться с информацией о качества газа в "Личном кабинете" с учетом данных по энергетическим единицам. Информация об этом будет также расписана в платежках, которые должны прийти уже в этом месяце.
Как и прежде, счета будут приходить по почте. В то же время, пока что для рассчета оплаты будут использоваться кубометры.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 24.05.2017 15:59
- 24.05.2017 15:14
- 24.05.2017 14:34
- 24.05.2017 14:06
- 24.05.2017 13:11
- 24.05.2017 12:40
- 24.05.2017 12:26
- 24.05.2017 12:21
- 24.05.2017 10:40
- 24.05.2017 10:33