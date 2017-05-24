



Черновчане получат обновленные платежки за газ - 24.05.2017 16:29

Уже в нынешнем месяце жители Черновцов получат новые платежки за газ. Отмечается, что объем потребленного газа будет указываться в киловатт-часах, гигакалориях, а также мегаджоулях.

Нововведение позволит потребителям платить не за кубометры природного газа, а за его теплотворные свойства, в соответствии с действующим законодательством. Также пользователи смогут сравнить стоимость различных энергоресурсов.

По словам директора общества "Черновцыгаз Сбыт" Владимира Ляшенко, абоненты могут ознакомиться с информацией о качества газа в "Личном кабинете" с учетом данных по энергетическим единицам. Информация об этом будет также расписана в платежках, которые должны прийти уже в этом месяце.

Как и прежде, счета будут приходить по почте. В то же время, пока что для рассчета оплаты будут использоваться кубометры.

Платиновая Буковина

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