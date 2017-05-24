



Смертник в Манчестере действовал не один - 24.05.2017 15:59

По словам министра внутренних дел Соединенного королевства Эмбер Радд, террорист-смертник, устроивший атаку на крупнейшем стадионе Великобритании Манчестер-арене во время концерт, действовал не один. По словам главы британского МВД, по сравнению с другими атаками, манчестерский теракт был более тщательно спланирован, отсюда вывод о том, что у террориста, скорее всего, были сообщники.

Напомним, во время концерта поп-певицы Арианы Гранде на Манчестер-Арене, который прошел 22 мая, прогремел взрыв. Всего на арене имело место два взрыва - сдетонировали начиненные гвоздями взрывные устройства.

В результате теракта 22 человека погибло, еще 64 человека пострадали.

Террористическая группировка. По словам главы правительства Великобритании Терезы Мэй, полиция смогла установить личность смертника. Им оказался 23-летний Салман Абеди, сын выходцев из Ливии.

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