



Программа Обнова феста 2017 - 24.05.2017 15:14

Известна программа молодежного фестиваля Обнова-фест 2017, который по традиции пройдет в Черновицком областном музее архитектуры и быта - музее под открытым небом. Мероприятия в рамках Обнова-феста 2017 состоятся 4 июня.

В программе - выступления популярных коллективов на главной сцене фестиваля, файер-шоу, литературные чтения, творческие дворики, буккроссинг, а также три фотозоны - детская, сенная и деревянная. Также организаторы обещают анимационный перфоманс для деток от черновицкого Театра Анимации Ивана Бутняка под названием "Домик, который построил Джек" по мотивам английской народной песенки.

С 8:00 до 12:00 участники фестиваля будут проходить регистрацию, группы будут проводить саунд-чеки.

С 12:30 до 15:00 - все начнется с молитвы за единство и мир в Украине, в котором примут участие священники и верующие различных конфессий. Далее следует торжественное открытие фестиваля при участии организаторов и партнеров, представителей общественных активистов, властей и духовенства. Выступят ансамбли "Калиновое намисто" и "Южинецькие молодчики" из села Южинец, а также ансамбль "Форшлаг" из Кицманя. Также состоится выступление коллектива "Форшлаг", танцевального коллектив "Зеленчаны".

С 16:00 до 16:15 пройдет молитва за мир в Украине.

С 16:15 до 22:00 запланированы выступления на главной сцене следующих групп: "Глория" из Ивано-Франковска, "Під небом" из Хмельницкого, "Royal Kit" из Кривого Рога, столичные группы "The Вйо" и "МАндри", а также два черновицких коллектива - "Гудини" и "Гуцул Каліпсо".

На площадке "Пространство слова" пройдут следующие мероприятия:

С 14:30 до 15:30 - спектакль "Пан Коцький" от Черновицкого академического областного театра кукол.

С 15:30 до 17:00 будет действовать уличній университет на тему "Великого бажайте", модератор - отец Руслан Боровой. Выступают Олег Турий, Юрий Пидлисный, Сергей Фоменко, отец Ростислав Пенюк, Орест Гевак.

С 17:00 до 19:00 пройдут литературные чтения. Модератор чтений - Андрей Тужиков.

С 13:00 до 18:00 будут действовать художественные дворики. Будет открыта выставка по случаю 125-летия патриарха Иосифа Слепого. Состоятся различные мастер-классы - по приготовлению гранолы, изгоовлению различных украшений (браслетов, чокеров), по декупажу, плетению этнокос, браслетов, вышивке открыток, созданию вязанных сувениров, обучению технике сухого валяния шерсти. Также состоятся мастер-классы по росписи дощечек, созданию деревянных магнитов, куол-мотанок, по художественной керамике и вязанным игрушкам. Студии Vivat и Ив-стиль будут создавать прически на этно-тематику. Также гостей ждет обучение по созданию фетировых суверниров, росписи гипсовых фигурок, пошиву игрушек, декорированию бутылок воском, созданию конфетных цветов и букетов, аксессуаров из текстиля, украшений для детей, роспись хной. Кроме того, состоится пластунский лагерь и показ фильмов. Глыбокское профессиональное училище презентцует мастерскую традиционных ремесел, а также продемонстрирует рецепты от будущих шеф-поваров.

С 13:00 до 18:00 на Детской поляне будет презентован спектакль "Домик, который построил Джек". В это время будут работать мастер-классы по рисованию на магнитах, развлечения с мыльными пузырями, твистинг - фигурки из воздушных шаров, рисование аква-гримом.

В завершение Обнова-феста 2017 с 22:00 до 23:00 выступит формация "Тени огня" и коллектив "Reborn in flames".

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