Мексиканская пастушка выиграла 50-километровый марафон

- 24.05.2017 14:06
Мексиканская пастушка выиграла 50-километровый марафон

50-километровый марафон прошла мексиканка Мария Лорена Рамирес. Бегунья принимала участие в соревнованиях без какого-либо снаряжения, будучи одетой в юбку. На ногах у нее были обычные сандалии, а не предназначенная для бега обувь. Однако это не помешало девушке одержать победу.

22-летняя девушка, что примечательно, не только была облачена в футболку, юбку, платок и сандалии из переработанного каучука. Она даже не готовилась к соревнованиям и не тренировалась предварительно. Отмечается, что Рамирес является представительницей местного индийского племени тамаура, которые характеризуются как отличные бегуны.

Достижением Марии Лорены Рамирес является преодоление 50-километровой дистанции за 7 часов и 3 минуты. За свою победу девушка получила награду в размере 6000 песо (около 320 долларов). Ей удалось прийти первой среди 500 участниц забега, которые прибыли на марафон из 12 стран.

Мария Лорена Рамирес каждый день преодолевает по 10-15 километров пути и зарабатывает на жизнь выпасом скота. Члены ее семьи также увлекаются бегом и принимают участие в различных соревнованиях. Например, ее брат принимал участие в забеге на 30 километров, однако к финишу пришел десятым. Сама же Мария Лорена в прошлом году участвовала в забеге на 100 километров, который проходил в штате Чиуауа, и финишировала второй. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: Мария Лорена Рамирес, мексиканка выиграла забег в сандалиях

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