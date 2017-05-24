



Из-за обрыва в Черновцах не ходят троллейбусы - 24.05.2017 12:40

В Черновцах на перекрестке улицы Головной и проспекта Независимости в среду, 24 мая, произошел обрыв троллейбусной линии.

В связи с этим по маршруту не курсируют троллейбусы №1, 3 и 5.

Как стало известно, ремонтная бригада уже прибыла на место происшествия и работает над устранением неполадок.

Движение на участке дороги в районе перекрестка усложнено, имеет место небольшой затор. Место обрыва ограждено. Работают патрульные полицейские, которые регулируют движение транспорта.

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