Из-за обрыва в Черновцах не ходят троллейбусы- 24.05.2017 12:40
В Черновцах на перекрестке улицы Головной и проспекта Независимости в среду, 24 мая, произошел обрыв троллейбусной линии.
В связи с этим по маршруту не курсируют троллейбусы №1, 3 и 5.
Как стало известно, ремонтная бригада уже прибыла на место происшествия и работает над устранением неполадок.
Движение на участке дороги в районе перекрестка усложнено, имеет место небольшой затор. Место обрыва ограждено. Работают патрульные полицейские, которые регулируют движение транспорта.
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