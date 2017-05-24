



У украинских налоговиков проводят массовые обыски - 24.05.2017 12:26

По всей территории Украины проводится одномоментная антикоррупционная операция, в связи с которой у сотрудников налоговой службы на территории 15 областей Украины проводятся обыски.

Отмечается, что осуществляется порядка 400 обысков, которые проводят представители военной прокуратуры совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, задержанных в рамках данных обысков авиатранспортом доставят в Киев для дальнейших действий.

В целом, Матиос отметил, что в обысках принимают участие порядка 500 военных прокуроров и свыше 1700 сотрудников Национальной полиции. На территории 15 областей осуществляется 454 обыска. Нарушителей в связи с необходимостью доставки в суд, нарушителей будут задерживать и доставлять в Киев авиатранспортом. В столице им бручат подозрения, после чего направят в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути ходатайств касаемо избрания меры пресечения в виде ареста.

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