Итоги проведения ЗНО 2017 по украинскому языку

- 24.05.2017 12:21
Итоги проведения ЗНО 2017 по украинскому языку

23 мая в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания знаний. Первым традиционно было тестирование по украинскому языку и литературе. В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что посещаемость ЗНО по украинскому языку и литературе составиоа 95,6% от общего количества зарегистрировавшихся, или 230 053 человека. Данный показатель выше, чем в прошлом году (95,07%).

Попасть в пункты ЗНО 2017 по причине опоздания не смогли 36 человек. У 58 участников не было при себе одного из обязательных документов, из-за чего их также не допустили в пункты тестирования. В целом, в пунктах проведения ЗНО 2017 за соблюдением порядка следили 58 представителей СМИ и 567 общественных наблюдателей.

Правильные ответы на ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе смотрите здесь

По словам директора УЦОКО Вадима Кариндия, во время ЗНО соблюдались важнейшие принципы тестирования, а именно - конфиденциальность содержания заданий, стандартизированные для всех участников условия прохождения ЗНО.

В то же время, в некоторых пунктах тестирования в сертификационных тетрадях был обнаружен брак, при котором нельзя было прочесть отдельное слово. Благодаря оперативной реакции персонала пунктов ЗНО, учатсникам были предоставлены тетради других, кто отсутствовал в пункте тестирования. Также выяснилось, что в задании №20 в ЗНО по украинскому языку и литературе предлагались два варианта ответа, идентичные друг другу. Их наличие не будет влиять на выбор правильного отведа и на результат участника, по итогам предметной профессиональной комиссии УЦОКО.

Регламентные комиссии девяти региональных центров качества образования получили 12 апелляционных заявления касемо нарушений процедуры проведения тестирования. Из них половину подали участники тестирования, у которых были обнаружены при себе устройства хранения и отображения информации, средства связи и другие запрещенные на ЗНО предметы. 

Рабты участников будут доставлены в пункт обработки и проверки в ближайшие два дня. Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 15 июня. Те участники тестирования, которые пропустили ЗНо по украиснкому языку и литературе по уважительной причине и по независящим от них обстоятельств, смогут зарегистрироваться для участия в тестировании в рамках дополнительной сессии. Для этого в региональный центр, где осуществлялась регистрация, в течение 5 рабочих дней с учетом дня тестирования подать документ, который подтверждает причину отсутствия на ЗНО, а также соответствующее заявление.

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Ключові слова: зно укрмова, зно 2017 украинский язык

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