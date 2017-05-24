



В Украине люстрировали судью Высшего спецсуда - 24.05.2017 10:40

В соответстви с законом "Об очищении власти" был уволен судья Высшего специализированного суда по расмотрению гражданских и уголовных дел Владимир Колесниченко. Экс-главу Высшего совета юстиции уволил Высший совет правосудия.

Решение Высший совет юстиции принял на заседании во вторник, 23 мая.

Член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова выступила докладчиком. По ее словам, в ходе проведенной проверки в обращениях Министерства юстиции были найдены подтверждения для решения об увольнении.

Так, требования касаемо несовместимости были нарушены судьей Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Воадимиром Колесниченко. В связи с этим Высший совет правосудия принял решение о его увольнении с указанной должности в рамках закона о люстрации.

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