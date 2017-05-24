О чем говорит привкус во рту

- 24.05.2017 10:33
О чем говорит привкус во рту

Непривычный привкус во рту может стать признаком намечающегося или уже имеющегося заболевания. Если данный привкус - не послевкусие после пищи или каких-то лекарств, то по такому сигналу организма желательно обратиться к врачу.

Проблемы со здоровьем печени и желчного пузыря могут иметь место, если во рту беспричинно горчит. Горечь во рту также может свидетельствовать о гасрите либо других проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Сладковатый привкус является сигналом диабета. Иногда этот вкус говорит о проблемах ротовой полости. Если во рту присутствует соленый привкус, то речь может идти о ЛОР-заболеваниях. О язве желудка либо поджелудочной железы может сигнализировать кислый привкус во рту.

Если во рту присутствует металлический привкус, то у человека могут иметь место заболеванич желчного пузыря. Иногда вкус металла, так же, как и привкус сероводорода - это знак гастрита, при котором понижена кислотность.

Старайтесь следить за состоянием здоровья, поскольку организм сам может подавать сигналы о сбоях, и важно их не пропустить.

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Ключові слова: Привкус во рту

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