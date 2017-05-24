



В протестах в Венесуэле уже более 50 погибших - 24.05.2017 10:16

С начала апреля в Венесуэле продолжаются протесты против политики нынешнего правительства, возглавляемого Николасом Мадуро. Отмечается, что количество жертв в ходе протестов увеличилось до 55 человек.

В прошлый поенедельник, 22 мая, погибло семеро человек: один из них был убит в Каракасе, столице Венесуэлы, и шесть - в штате Баринас. Смерть каждого из погибших наступила в результате огнестрельного ранения.

Для расследования гибели людей прокуратурой Венесуэлы были назначены специальные прокуроры.

Отметим, что массовые протесты в Венесуэле начались в апреле после того, как Верховный суд принял решение о существенных ограничениях власти Национальной ассамблеи, входящей в оппозицию. Несмотря на то, что решение было отменено, сторонники оппозиции все же вышли на протесты, требуя отставки членов суда, а также досрочных выборов. На сегодняшщний день протесты проходят также против созыва учредительного соббрания, поскольку это рассматривается как попытка внести измеения в Конституцию.

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