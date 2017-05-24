



Горсовет Черновцов выделил финпомощь водоканалу - 24.05.2017 09:19

Решение о предоставлении финансовой помощи коммунальным предприятиям Чееновцыводоканал и Черновцытеплокоммунэнерго было принято на сессии Черновицкого городского совета.

Большинство депутатов на внеочередной сессии проголосовали за выделение финансовой помощи. Каждому из предприятий было решено выделить по 2,8 миллиона гривен.

В решении предоставить водоканалу финансовую помощь в размере 5,8 миллионов гривен было отказано. Так, депутаты горсовета отметили, что коммунальное предприятие должно рассчитаться с долгами по оплате услуг Черновцыоблэнерго по задолженности за апрель, которая составляет 2,8 миллиона гривен, а оплату за электроснабжение за май Черновцыводоканал должен осуществить самостоятельно.

Напомним, что из-за неоплаты долгов за потребленную электроэнергию, Черновцыоблэнерго отключил от электроснабжения насосную станцию, в результате чего без водоснабжения в Черновцах оказались 34 жилых дома по улице Головной, бульвару Героев Крут и улице Южно-Окружной.

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