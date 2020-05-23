В Черновцах планируют продать здание СИЗО- 23.05.2017 17:10
Здание следственного изолятора в центре Черновцов - на Соборной площади - планируется продать.
Как стало известно, инвестиционный конкурс по продаже территории СИЗО в Черновцах озвучили представители Министерства юстиции Украины. По словам первого заместителя главы Минюста Украины Наталии Севостьяновой, конкурс по продаже будет осуществляться по принципу государственно-частного партнерства.
В Черновцах предлагается на продажу в рамках конкурса участок под СИЗО в центре города. Площадь участка составляет 1,22 гектара. После того, как инвестор завершит строительство Следственного изолятора за пределами Черновцов, участок на Соборной площади перейдет в собственность инвестора.
Отметим, что аналогичное решение Министерство юстиции приняло в отношении следственного изолятора в Одессе.
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