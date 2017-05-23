



Нидерланды начали дебаты по ассоциации Украина-ЕС - 23.05.2017 16:36

Дебаты по вопросам ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз стартовали в нидерландском Сенате.

Членам Верхней палаты парламента Нидерландов предстоит обсудить законопроект, которым вводится в действие ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Отметим, что Нижняя палата уже поддержала данный законопроект. В обсуждении будет принимать участие премьер Нидерландов Марк Рютте, а также Берт Кундерс, глава Министерства иностранных дел.

В графике парламента указано, что дебаты продлятся до 16:00 по местному времени, или до 17:30 по киевскому. После перерыва в 18:40 дебаты возобновятся и ориентировочно в 23:00 по местному времени они должны подойти к концу. Уже спустя неделю, 30 мая, в Сенате планируется голосование по данному вопросу.

Напомним, что Нижняя палата Нидерландов провела голосование и ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС еще зимой, 23 февраля 2017 года.

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