



Укрзализныця готовит еще один поезд в Польшу - 23.05.2017 16:00

С 1 августа Укрзализныцей планируется запуск второго поезда в Польшу. Речь идет о поезде сообщением Львов-Краков, как сообщил глава правления Укрзализныци Войцех Балчун.

Балчун озвучил соответстующее заявление во Львове на пресс-конференции 23 мая. По его словам, планируется ввести железнодорожное сообщение с Краковом. не исключается реализация проекта, подразумевающая использование системы раздвижных тележек SUW-2000 - в соответствии с предложением коллег из Польши.

Руководитель Укрзализныци отметил, что благодаря безвизовому режиму с Евросоюзом перед Украиной открываются новые перспективы. В связи с этим появилась отличная возможность осваивать рынок международных первозок по железной дороге. После введения сообщения с Краковом планируется наладить сообщение между Черновцами и Румынией, а также реализовать другие международные проекты.

Напомним, новый поезд сообщением Ковель-Хелм планируется запустить с середины июня. Скоростной поезд Интерсити+ сообщением Киев-Львов-Перемишль курсирует еще с декабря 2016 года.

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