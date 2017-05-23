



Украинцы смогут докупить недостающие года стажа - 23.05.2017 14:26

Минимальный стаж для назначения пенсии в Украине планируют увеличить с 15 до 25 лет. При этом, возможность "докупить" себе стаж будет ограничена сроком от одного месяца до пяти лет.

Можно будет купить недостающий стаж - для этого достаточно будет внести в Пенсионный фонд оплату в размере 704 гривен за месяц стажа.

Виталий Мельничук, эксперт по Пенсионной реформе, отмечает, что возможность покупки стажа для получения пенсии вполне логична. Дело в том, что именно единый социальный взнос является основанием для начисления страхового стажа, а значит, и пенсии. Потому особой роли не играет тот факт, когда человек вносит этот вклад - каждый месяц или за один раз.

Также Мельничук отметил, что по отношению к тем людям, которые добросовестно работали всю жизнь, купить от 15 до 25 лет стажа будет нечестно. В связи с этим Кабмин предлагает оптимальное решение - пять лет. В Международном валютном фонде настаивают ограничить возможность покупки стажа двумя годами. Впрочем, переговоры по этому поводу все еще продолжаются.

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