



Черновчане написали ЗНО по украинскому языку - 23.05.2017 13:50

ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе открыто основную сессию тестирования по всей Украине, и в Черновцах в частности. Абитуриенты приступили в выполнению тестов в 11:00.

В Черновцах в двух пунктах тестирования - в школе №24 и специализированной школе І-ІІІ ступеней физико-математического профиля №6 - побывала диреткор Департамента образования и науки Черновицкой областной государственной администрации Оксана Палийчук. Глава департамента пожелала участникам ЗНО 2017 удачи.

В общей сложности, тестирование по украинскому языку и литературе в Черновицкой области осуществлялось в 27 пунктах, их которых 8 относятся к Черновцам. Это пункты ЗНО 2017 в гимназиях №1 и4, лицее №4, школах №2, 6, 24, 27, 31.

Как сообщают в облгосадминистрации, для участия в тестировании по украинскому языку и литературе в Черновицкой области зарегистрировалось 6042 участника, из которых 5263 - это выпускники 2017 года, и 779 участников - выпускники прошлых лет.



В ближайшее время будут опубликованы ответы на тестирование по украинскому языку и литературе.

Напомним, что следующее тестирование в рамках основной сессии будет проходить 25 мая. В этот день абитуриенты будут сдавать тесты по испанскому, немецкому и французскому языку.

Платиновая Буковина

Всі новини