



Что делать при укачивании в транспорте - 23.05.2017 12:58

Для некоторых людей путешествия в транспорте, будь то автобус, самолет или поезд, могут вызывать не самые приятные ощущения. Иногда даже абсолютно здорового человека в транспорте может укачать. Существуют определенные способы, которые позволят облегчить состояние либо избавиться от укачивания.

В первую очередь, чтобы вас поменьше укачивало, важно выбрать правильное место в траспорте. Чтобы путешествие не создавало дискомфорта, необходимо, чтобы вас как можно меньше трясло. Потому если вы путешествуете автомобильным транспортом, выбирайте места поближе к водителю. На корабле качка меньше всего ощущается в средней части судна. Если вы летите самолетом, то оптимальный выбор - места между крыльями.

Если вы уселись у окна, то рассматривать лучше всего отдаленные объекты, а не ближние, которые быстро мелькают перед глазами. В темноте лучше смотреть на что-то внутри салона транспорта.

Свежий воздух - лучшее спасение от укачивания. При путешествиях вам поможет индивидуальная вентиляция, если вы путешествуете в самолете. В автотранспорте и на железной дороге можно приоткрыть окошко. Нужно дышать глубоко и размеренно. При этом, очень важно сидеть прямо.

Ни на голодный желудок, ни наевшись до отвала, не рекомендуется отправляться в дорогу, ведь так может укачать даже здорового человека. Если вы знаете, что вас будет укачивать, не помешает осуществить легкий перекус примерно за два часа до отправления. Во время поездки как нельзя кстати придутся мятные конфеты или жвачка, что-то кислое. Отлично справляются с поставленной задачей лимоны, оливки, а также имбирь.

Платиновая Буковина

Всі новини