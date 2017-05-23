Что делать при укачивании в транспорте

- 23.05.2017 12:58
Что делать при укачивании в транспорте

Для некоторых людей путешествия в транспорте, будь то автобус, самолет или поезд, могут вызывать не самые приятные ощущения. Иногда даже абсолютно здорового человека в транспорте может укачать. Существуют определенные способы, которые позволят облегчить состояние либо избавиться от укачивания.

В первую очередь, чтобы вас поменьше укачивало, важно выбрать правильное место в траспорте. Чтобы путешествие не создавало дискомфорта, необходимо, чтобы вас как можно меньше трясло. Потому если вы путешествуете автомобильным транспортом, выбирайте места поближе к водителю. На корабле качка меньше всего ощущается в средней части судна. Если вы летите самолетом, то оптимальный выбор - места между крыльями.

Если вы уселись у окна, то рассматривать лучше всего отдаленные объекты, а не ближние, которые быстро мелькают перед глазами. В темноте лучше смотреть на что-то внутри салона транспорта.

Свежий воздух - лучшее спасение от укачивания. При путешествиях вам поможет индивидуальная вентиляция, если вы путешествуете в самолете. В автотранспорте и на железной дороге можно приоткрыть окошко. Нужно дышать глубоко и размеренно. При этом, очень важно сидеть прямо.

Ни на голодный желудок, ни наевшись до отвала, не рекомендуется отправляться в дорогу, ведь так может укачать даже здорового человека. Если вы знаете, что вас будет укачивать, не помешает осуществить легкий перекус примерно за два часа до отправления. Во время поездки как нельзя кстати придутся мятные конфеты или жвачка, что-то кислое. Отлично справляются с поставленной задачей лимоны, оливки, а также имбирь.

Платиновая Буковина

Ключові слова: что делать если укачивает в транспорте, советы от укачивания

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах планируют продать здание СИЗО Здание следственного изолятора в центре Черновцов - на Соборной площади - планируется продать.
- 23.05.2017 17:10
Нидерланды начали дебаты по ассоциации Украина-ЕС Дебаты по вопросам ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз стартовали в нидерландском Сенате.
- 23.05.2017 16:36
Укрзализныця готовит еще один поезд в Польшу С 1 августа Укрзализныцей планируется запуск второго поезда в Польшу. Речь идет о поезде сообщением Львов-Краков, как сообщил глава правления Укрзализныци Войцех Балчун.
- 23.05.2017 16:00
Украинцы смогут докупить недостающие года стажа Минимальный стаж для назначения пенсии в Украине планируют увеличить с 15 до 25 лет. При этом, возможность "докупить" себе стаж будет
- 23.05.2017 14:26
Черновчане написали ЗНО по украинскому языку ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе открыто основную сессию тестирования по всей Украине, и в Черновцах в частности. Абитуриенты приступили
- 23.05.2017 13:50
Японские айтишники ходят на работу с кошками Японцы известны своим трудоголизмом, потому в этой стране работодатели придумывают различные методы, чтобы создать максимально комфортные
- 23.05.2017 12:35
Samsung презентует первый растягивающийся OLED-экран Компания Samsung представила первый в мире OLED-экран, способный изгибаться и растягиваться абсолютно
- 23.05.2017 11:42
Петровская ярмарка 2017 В пресс-службе Черновицкого городского совета назвали даты проведения традиционного праздника Петровской ярмарки. Как отмечается,
- 23.05.2017 10:21
Взрыв в Манчестере погубил 22 человека 22 мая в городе Манчестер в Великобритании на концерте прогремел взрыв. Полиция сообщает, что в результате происшествия погибших насчитывается 22
- 23.05.2017 09:59
ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе 23 05 2017 Основная сессия внешнего независимого оценивания ЗНО 2017 начинается сегодня, 23 мая, тестированием по украинскому языку и литературе, как сообщают
- 23.05.2017 09:47

Всі новини