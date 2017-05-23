



Японские айтишники ходят на работу с кошками - 23.05.2017 12:35

Японцы известны своим трудоголизмом, потому в этой стране работодатели придумывают различные методы, чтобы создать максимально комфортные условия для сотрудников. Давно известно, что у многих японских компаний прямо на работе оборудованы комнаты для сна, где во время рабочего дня сотрудники могут вздремнуть во время положенного перерыва.

Однако на этом японцы не останавливаются. Чтобы повысить трудоспособность саоих сотрудников, одна из местных IT-компаний пошла на нестандартный шаг. Сотрудникам разрешили ходить на работу вместе со своими домашними кошками.

По словам представителей компании, атмосфера на рабочем месте действительно улучшилась, и сотрудникам офиса стало приятней и легче работать в компании своих домашних питомцев.

Было проведено специальное исследование, которое показало, что кошки в половине случаев предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже тогда, когда был выбор - взаимодейстовать с человеком либо с тремя другими стимулами.

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