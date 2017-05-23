



Samsung презентует первый растягивающийся OLED-экран - 23.05.2017 11:42

Компания Samsung представила первый в мире OLED-экран, способный изгибаться и растягиваться абсолютно без вреда для картинки.

Официальная презентация уникального продукта состоится на выставке Society for Information Display 2017 в период с 23 по 25 мая.

При изготовлении необычного дисплея была использлована технология AMOLED, при которой панель может сгибаться в двух направлениях. Стойкий к деформации дисплей получил диагональ 9,1 дюйма, и после растягивания он становится больше на 12 мм. По словам разработчиков, даже после растягивания изображение не теряет в качестве.

Экспертам уже удалось ознакомиться с новинкой, и их отзывы более чем положительные. По словам некоторых разработчиков, новая технология позволит создавать новые устройства и может найти применения в робототехнике.

По мнению других аналитиков, пока еще достаточно туманно рассматриваются сферы применения растягивающегося экрана, поскольку он пока что не способен на существенное увеличение размеров при растягивании. Это означает, что увеличить дисплей планшета до диагонали телевизора пока что не представляется возможным. Так что пока предполагается, что новая технология может применяться сначала в производстве смартфонов.

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