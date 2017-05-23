Петровская ярмарка 2017

- 23.05.2017 10:21
Петровская ярмарка 2017

В пресс-службе Черновицкого городского совета назвали даты проведения традиционного праздника Петровской ярмарки. Как отмечается, Петровская ярмарка 2017 пройдет 8-9 июня. Также были определены ключевые локации, которые будут принимать участников ярмарки. Это Центральная и Соборная площади, площадь Пресвятой Марии, улицы Головная, Садовая, Школьная, Ольги Гузар, Ольги Кобылянской. Кроме того, в качестве резервных локаций отмечаются улицы Братьев Руснаков и Мирона Кордубы.

Традиционно в программе ярмарки будет осуществляться выставка-продажа товаров народного потребления, продукция отечественный производителей и народных мастеров, выставка-ярмарка товаров мебельного производства, стройматериалов, сувенирной продукции, презентация сферы услуги, а также ряд развлекательных и культурных мероприятий.

Приглашаются к участию производители, предприятия сферы услуг и торговли, частные предприниматели, народные умельцы, автосалоны, рестораны и кафе и т.д.

Преждложения и заявки для участия необходимо направлять в департамент экономики Черновицкого городского совета по адресу ул. Кобылянской, 3, тел. (0372) 52-48-70, 52-56-50, е-мейл еconom@rada.cv.ua.

По направлениям деятельности обращаться можно по следующим телефонам:

– непродовольственные товары, торговля – (0372) 52-01-64, 52-61-78;
– продовольственные товары, торговля; автосалоны – (0372) 52-48-41, 55-30-00;
– мебель; стройматериалы – (0372) 52-59-46, 55-08-78;
– сфера услуг – (0372) 52-56-06;
– изделия мастеров народных ремесел – (0372) 52-01-21, 52-64-25;
– ресторанные хозяйства – (0372) 52-64-25;
– печатная продукция – (0372) 52-63-17. 

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