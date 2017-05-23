



Взрыв в Манчестере погубил 22 человека - 23.05.2017 09:59

22 мая в городе Манчестер в Великобритании на концерте прогремел взрыв. Полиция сообщает, что в результате происшествия погибших насчитывается 22 человека. Также 59 человек получили различные ранения.

Среди погибших, как отметил главный констебль полиции Манчестера Ян Хопкинс, есть дети.

Накануне на самой крупной арене Великобритании - на стадионе "Манчестер Арена", во время концерта американской поп-исполнительницы Арианы Гранде прогремел серьезный взрыв. Сначала сообщалось о том, что количество погибших составило 19 человек, и 50 человек пострадало.

Арена способна вместить порядка 21 тысячи человек. Как сообщается, на вчерашнем концерте присутствовало большое количество детей и подростков, которые составляют основную аудиторию Гранде.

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