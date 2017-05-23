



ЗНО 2017 по украинскому языку и литературе 23 05 2017 - 23.05.2017 09:47

Основная сессия внешнего независимого оценивания ЗНО 2017 начинается сегодня, 23 мая, тестированием по украинскому языку и литературе, как сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.



Само тестирование стартует в 11:00, абитуриенты могут попасть в пункты ЗНО с 10:15 до 10:50. При себе участники тестирования должны иметь сертификат ЗНО, приглашение-пропуск и документ, удостоверяющий личность, который указан в сертификате. Если сертификата или паспорта либо другого документа для удостоверения личности при себе не будет, абитуриент не будет допущен к сдаче ЗНО. Также необходимо имет пр себе ручки с насыщенно черными чернилами - две-три штуки, и прозрачную бутылку с питьево водой - по желанию.

Тестирование по украинскому языку и литературе будет длиться 180 минут. За это время необходимо выполнить 58 работ и максимально получить 104 балла. Полученные оценки будут переведены в баллы по 12-балльной шкале и учтены как результат государственной итоговой аттестации для выпускников.



Сретификационная работа разделена на три части. В первой части "Украинский язык" присутствует 33 различных задания, отвечать на которые нужно на бланке А. Также на бланке А есть место для ответов на 24 задания разных форм по второй части - "Украинская литература". Третья часть является "Собственным высказыванием" и представляет собой задание открытой формы, для которого предназначен бланк ответов Б. В государственной итоговой аттестации учитываются ответы только на первую и третью части, без украинской литературы.

Вся сертификационная работа по украинскому языку и литературе будет оцениваться при поступлении абитуриента в вуз.

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