



Где в Черновцах нет воды 23 05 2017 - 23.05.2017 09:29

В связи с неуплатой задолженности за электроснабжение коммунальным предприятием Черновцыводоканал, ряд улиц в Черновцах остался без воды.

В пресс-службе Черновицкого городского совета отмечают, что это уже не первое подобное отключение воды по причине задолженности в размере 2,8 миллиона гривен.

Электрокомпания Черновцыоблэнерго не получило все средства за электроэнергию, потребленную в апреле 2017 года от Черновцыводоканала. В связи с этим было ограничено электроснабжение насосных агрегатов повышенного давления холодной воды на ТРП-3 по адресу ул. Южно-Окружная, 25А.

Так, без водоснабжения остаются жители домов по улице Южно-Окружной, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 29, 31; по улице Головной, 216, 216Б, 218, 220, 222, 224, 226, 226А, а также по бульвару Героев Крут, 5, 5А, 5Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 9, 9А, 13, 15, 19.

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